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FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine, yasa dışı dinleme davası

Eski Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve terörden sorumlu müdür yardımcısı İsmail Bilgin hakkında açılan davada, sanıkların 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi- İddianamede, dinlenecek kişinin MİT görevlisi olduğu bilgisinin kendilerine verilmesine ve ilgili kanuna göre eylemi yapamayacaklarını bilmelerine rağmen sanıkların FETÖ'ye fayda sağlama kastıyla hareket ettiği belirtildi
 26 Mart 2021 11:17
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FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine, yasa dışı dinleme davası

- Adana'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri ileri sürülen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hüküm giyen eski Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gürkan ve Bilgin hakkında, MİT mensubunu yasa dışı yöntemlerle dinledikleri iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesinden, İstihbarat Şubesine gönderilen "dinleme talep formu" üzerine araştırma yapıldığı, bu kişinin MİT görevlisi olduğu ve eylemin yasal şekilde yürütülemeyeceğinin Gürkan'a bildirildiği anlatıldı. Bu bilgilendirmeye rağmen Gürkan ve Bilgin'in, talep formuna resmi cevap gelmeden MİT görevlisinin dinlenmesini istediği belirtildi.

MİT personelinin kullandığı kişisel veri niteliğindeki GSM hattının, görevi bilinmesine rağmen fikir ve iştirak birliği içerisinde dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü firari Mehmet K, yardımcısı A.K, TEM şube soruşturma büro amiri V.S. ve teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A. tarafından hukuka aykırı şekilde 48 gün dinlendiği, bu şekilde istihbarat toplandığı ve gizli kalması gereken bilgilerin açığa çıkarıldığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, suç tarihinde Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve yardımcısı İsmail Bilgin'in, emniyet teşkilatının hiyerarşik yapılanması içerisinde bu eylemlerden haberdar olmamalarının hayatın olağan akış şekline uygun düşmediği, bilgileri bulunduğu halde MİT görevlisini yasa dışı dinlenmesini engellemedikleri anlatıldı.

MİT görevlisinin bu şekilde hukuka aykırı dinlendikten sonra elde edilen görüşme bilgilerinin o tarihlerde düzenlenen diğer operasyonlarda kullanıldığı, daha sonra suç unsuru bulunmadığından silindiği ve denetimden kaçırılmaya çalışıldığı da iddianamede yer buldu.

- FETÖ'ye fayda sağlama kastıyla hareket etmişler

İddianamede sanıkların, ilgili kanuna göre MİT personelini dinleyemeyeceklerini bildikleri için eylemi yaptıktan sonra belgeler üzerinde bu kişinin MİT görevlisi olduğunu gizlemeye çalıştıkları bildirildi.

Sanıkların, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri hukuksuz şekilde temin edip açıkladıkları ve süreç içerisinde FETÖ üyeliği suçundan mahkum oldukları göz önüne alındığında, Gürkan ve Bilgin'in FETÖ faaliyeti çerçevesinde eylemi yaptıkları ve örgüte fayda sağlamaya çalıştıkları ifade edilen iddianamede, eski emniyet müdürlerinin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından cezalandırılması istendi.

MİT'in de müşteki olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Gürkan ve Bilgin haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

- Olay

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski TEM Müdürü firari Mehmet K, yardımcısı A.K, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu arada, FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Anadolu Ajansı
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