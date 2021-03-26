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Darbe günü halka ateş açmadığı için vurulmuştu, 5 yıl sonra şehit sayıldı

Halkımı vurmam' diyen Kurtuluş 5 yıl sonra şehit. 15 Temmuz'da halka ateş açmadığı için darbeci binbaşı tarafından vurulan er Kurtuluş Kaya mahkeme kararıyla şehit sayıldı.
 26 Mart 2021 11:18
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Darbe günü halka ateş açmadığı için vurulmuştu, 5 yıl sonra şehit sayıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin 'halka ateş açın' emrini yerine getirmediği için öldürülen Çankırılı Piyade Er Kurtuluş Kaya'ya, 5 yıl sonra mahkeme kararıyla şehitlik statüsü verildi. Germece Köyü'nde yaşayan Kadriye ve Satılmış Kaya çiftinin 4 çocuğundan Kurtuluş Kaya, Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığı'nda Piyade Er olarak vatani görevini sürdürürken, 15 Temmuz 2016'da 'tatbikat var' denilerek Boğaziçi Köprüsü'ne götürüldü. Kaya, terhisine 12 gün kala başından vurularak hayatını kaybetti. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaya'nın, FETÖ'cüler tarafından, darbeye karşı direnen halka ateş edilmesi emrini yerine getirmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.

'İTİBARINI GERİ ALDIK'

Bunun üzerine aile, çocuklarına şehit statüsü verilmesi için MSB'ye başvurdu. Bakanlık, reddedince de dava açıldı. Ankara İdare Mahkemesi, darbe davalarındaki ifadeleri dikkate alıp Kaya'nın Kaya'nın ölüm olayının 'barışta güven ve asayişi korumak' ile ilgili görevi sırasında meydana geldiği belirtti, şehitlik statüsü verilmesine karar verdi. Kaya çifti "Oğlumuzun itibarını geri aldık" dedi.

'VURMAZSANIZ SONUNUZ KURTULUŞ GİBİ OLUR'

Anne Kadriye Kaya, "Oğlumla son kez konuştuğumda benden tatlı istedi, nişanlanacağını söyledi. Şimdi adalet yerini buldu" dedi. Baba Satılmış Kaya ise şöyle konuştu: Çocukları araçlara doldurup götürmüşler. Benim çocuğum darbecilere karşı çıkmış, 'ateş etmem' diye. Darbeci Binbaşı Ahmet Taştan, ateş etmedi diye çocuğumu zırhlı araç ile itfaiye aracının arasında vurmuş, askerlere, 'bakın Kurtuluş gibi olur sonunuz, ateş açın' demiş. Çoğu korkusundan havaya ateş açmış."
Akşam
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