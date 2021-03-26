Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
Arnavutköy'de markete gelen bir kişi, reyondaki elektronik ürünlerini sanki daha önceden almış gibi iade etti ve parasını çalarak kayıplara karıştı.
|26 Mart 2021 11:30
|+Aa- Yazdır
Arnavutköy'de markete gelen bir şahıs, bir reyonda bulunan elektronik ürünlerini sanki daha önce marketten almış gibi kasaya getirip iade etmek istediğini söyledi.
Kasa da aslında hiç satın almadığı ürünleri iade eden ve parasını alan şahıs ,daha sonra marketten çıkarak hızla uzaklaştı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
26 Mart 2021 11:59
|Kız arkadaşını alıkoymuştu, 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
26 Mart 2021 11:54
|Doktoru yaralayan sanık jileti kartvizit içinde saklamış
26 Mart 2021 11:33
|Doktordan korkunç tehdit: Kafanıza sıkarım!
26 Mart 2021 11:23
|Ormanda kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu
26 Mart 2021 10:38
|'Polisi çağırın' diyen çocuğu öldürdüler
26 Mart 2021 10:24
|Adana'da kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı
26 Mart 2021 10:05
|Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı
26 Mart 2021 09:42
|Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
26 Mart 2021 09:35
|Tırnağına batan cisim küçük Bilal'in ölümüne neden oldu
26 Mart 2021 09:33