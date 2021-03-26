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Ulaştırma Bakanı'ndan Süveyş Kanalı açıklaması: İhtiyaç olması halinde yardıma hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.
 26 Mart 2021 11:23
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Ulaştırma Bakanı'ndan Süveyş Kanalı açıklaması: İhtiyaç olması halinde yardıma hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

(Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden yüzdürülmesi çalışmaları) Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi."

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