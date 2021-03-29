İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavı açılmasını bekliyor

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 18/01/2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020 yılında yapılması planlanan ancak COVİD 19 Pandemisi nedeniyle gündemden düşen ve ertelenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılıp yapılmayacağı konusu bir türlü netlik kazanmadı.

Daha önce 2004-2007-2011-2015-2018 yıllarında yapılan Görevde Yükselme sınavları öncesinde yönetmelik değişikliği yapılıp sınav sürecine geçiliyordu. 18/01/2020 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında herhangi bir gelişme olmadı. Personelin moral ve motivasyonunu artıran Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının 2021 yılı içerisinde yapılması büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle, Bakanlık çalışanları özellikle Personel Genel Müdürü Sayın Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ'nin sorunlarına eğilmesini, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının 2021 yılı içerisinde yapılmasını; sınav takviminin belirlenmesini ve "İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağında:

1 - "Başvuruların sadece TEK İl'e veya Bakanlığı yapılır" sınırının kaldırılmasıyla İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde gerekli değişikliğin yapılmasını,

2- Tercihlerin diğer bakanlıklarda ve kurumlarda olduğu gibi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ve aldıkları puan sonrası çoklu tercih yapma hakkı verilerek, yapacakları tercih hakkında alternatifli olanakların değerlendirilmesi için gerekli değişikliğin yapılmasını,

3- Yazılı sınavından sonra mülakata kalmaya hak kazanan adayların mülakat aşamasında hakkaniyetli bir sonuç elde edilmesi için (Bazı bakanlıklar ve kurumlarda olduğu gibi %5 +,- puan verilerek) yüksek puan alan adayların mağdur edilmemesi için gerekli çalışma yapılarak sınav komisyonlarına iletilmesini,

4- 2020 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında sınav sonuçlarının 6 ay geçerli olması nedeniyle mağduriyetler yaşanmıştır. İlgili maddenin "sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerlidir." şeklinde değiştirilerek 6 ay süre içerisinde özellikle yedekte kalan adayların atanmasının yetişmemesinden dolayı mağduriyet yaşadıkları ifade edilmiştir.

