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TAGEM'den tarımsal Ar-Ge projelerine 100 milyon liralık destek

Ar-Ge Destek Programı'na 2007'den bugüne kadar toplam 2 bin 101 proje başvurusu yapılırken, bunlardan 455'ine destek sağlandı
 26 Mart 2021 11:11
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TAGEM'den tarımsal Ar-Ge projelerine 100 milyon liralık destek

- Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2007'den bugüne 455 projeye toplam 100,5 milyon liralık destek verildi.

AA muhabirinin TAGEM'den edindiği bilgiye göre, Bakanlık, 2007 yılında TAGEM aracılığıyla Ar-Ge Destek Programı'nı uygulamaya başladı.

Programla, tarımsal Ar-Ge alanında özel sektörün altyapısını geliştirmek, kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin ticarete ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak amaçlandı.

Program kapsamında 2007'den bugüne kadar toplam 2 bin 101 proje başvurusu alındı. Özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait 455 projeye toplam 100,5 milyon lira destek sağlandı. Söz konusu projelerden 343'ü sonuçlandırıldı, 112'si ise devam ediyor.

Destek programı çerçevesinde 2020 yılında ise 16. proje çağrısı kapsamında 205 proje başvurusu yapıldı. Projelerden 27'sinin desteklenmesine karar verildi.

Geçen yıl programa en fazla başvuru 124 projeyle üniversitelerden tarafından yapıldı. Bunu 72 ile özel sektör, 5 ile STK ve 4 projeyle TÜBİTAK izledi.

- 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında destek sağlanıyor

Program kapsamında öncelikli konu gruplarına göre 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen miktarlarda destek sağlanıyor. Makine teçhizat, sarf, seyahat ve hizmet alımı kalemlerine destekleme ödemesi yapılıyor.

Projelerin süresi en fazla 36 ay olarak belirlenirken, özel nedenlerle süresinde sonuçlandırılamayan projeler için değerlendirme kurulu tarafından en fazla 1 yıl olmak üzere ek süre verilebiliyor.

Programa, üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, STK'ler, meslek kuruluşları ve özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilirken, gerçek kişilerden başvuru alınmıyor.
Anadolu Ajansı
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