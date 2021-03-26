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Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı

Hrant Dink cinayeti davasında, gazeteci Ercan Gün 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın davası zaman aşımından düştü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.
 26 Mart 2021 11:45
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Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

''CİNAYET FETÖ'NÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENDİ''

Mahkeme heyeti, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiğini belirtti.

GAZETECİ ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tutuklu sanığı Ercan Gün'ü, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

13 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

SABRİ UZUN VE CELALETTİN CERRAH'A ZAMAN AŞIMI

Tutuksuz sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

ESKİ TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜNE BERAAT

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, "İhmal nedeniyle adam öldürmek" ve "resmi belgeyi yok etme" suçlarından beraat etti. "Görevi ihmal"den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

Eski İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, "Anayasayı ihlal"den müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit'e üç suçtan beraat verilirken ''görevi ihmal'' suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

RAMAZAN AKYÜREK VE ALİ FUAT YILMAZER'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek'e tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezası aldı.
Anadolu Ajansı
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