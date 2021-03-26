CHP'den üstsüz eylem ile ilgili açıklama

Türkiye'nin tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini muhalefet partileri meydanlara taşıdı.

Bu kapsamda CHP tarafından, dün Antalya'da bir eylem organize edildi.

ÜSTSÜZ EYLEM

Ancak dün yapılan bu eylem maksadından çıktı ve şova dönüştü.

CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde basın açıklaması yapılırken, bir partili üstünü çıkardı ve objektiflere poz verdi. Üstsüz eyleme eylemi organize edenler müdahale etmedi.

"PROVOKASYONA UĞRADIK"

Konunun basında yer alması sonrasında, üstsüz eylemle ilgili CHP kanadından bir açıklama geldi.

Aynı eylemde konuşmacı olarak yer alan CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, "Antalya, tek ses olarak Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasına tepki göstermiştir. Biz eylemimizi gerçekleştirdik ama bir provokasyona uğradık. Üzüntü duyuyoruz." dedi.

Öte yandan adının Seda U. olduğu öğrenilen kadın hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.