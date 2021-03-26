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Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Sivas'ın Zara ilçesinde bir kişi, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.
|26 Mart 2021 11:59
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