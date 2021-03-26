Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi.
|26 Mart 2021 12:06
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Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi.
Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan göreve devam ediyor.
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne ise Alpaslan Çakar getirildi.
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