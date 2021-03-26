Öğretmenlerine 'mobbing' uygulayan eğitim merkezi müdürüne soruşturma
Bolu Valiliği, bir özel eğitim uygulama merkezi müdürünün öğretmenlere "mobbing" uyguladığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
|26 Mart 2021 12:14
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart'ta ildeki yerel gazetelerde yer alan "Okul Müdüründen Mobbing" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapma zorunluluğunun olduğu belirtildi.
Haberde bahsi geçen okulda görev yapan öğretmenlerin daha önce bu tür iddiaları içeren herhangi bir şikayet başvurusunun olmadığı aktarılan açıklamada, öğretmenlerin iddialarını içeren dilekçelerinin 23 Mart'ta teslim alındığı kaydedildi.
Açıklamada, dilekçelerde iddia edilen konularla ilgili inceleme/soruşturma işlemlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürüldüğü duyuruldu.
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