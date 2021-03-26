Öğretmenlerin yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında
Çorum'un Sungurlu ilçesinde köy okulunda görev yapan öğretmenlerin buzlanma nedeniyle yolda kalan servis aracını ittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
|26 Mart 2021 12:17
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Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Sungurlu ilçesi Aşağı Fındıklı Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler de yolun buzlanması nedeniyle okullarına ulaşmakta güçlük çekti. 13 öğretmenin bulunduğu servis aracı ilerleyemedi.
Ders saatine yetişmek isteyen öğretmenler, sıfırın altında 3 derece sıcaklıkta, ittikleri servis aracının köye ulaşmasını sağladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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