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Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatladığını söyleyerek, "Vatandaş, Pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 milyar doları çıkarıp sattı." dedi.
 26 Mart 2021 12:32
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Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı

Vatandaşların dolar satmaya başladığını CNN Türk ekranlarında açıklayan Yiğit Bulut, dev fonların Türk varlıklarına yatırım yapmaya başlayabileceğini ve büyük teknoloji şirketlerinin Türkiye'de fabrikalar kurmaya devam ettiğini kaydetti.

Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:

7.5 milyar dolarlık satış devam etti. Yurtdışından talep gelmesine rağmen vatandaş döviz satmaya devam etti. Ekranlardan bakıyorum. Piyasalardaki durumu görüyorum. İç satış oldu. İçerideki yerleşiklerin satış yaptığını görebiliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun" dedi. Dolar satın demedi. Varlık Barışı'ndan yararlanın dedi.

Varlık Barışı yurt içindeki varlıkların da finansal sisteme katılmasını kapsıyor. Varlık Barışı ilk çıktığında yüzde 2 vergi vardı o da kaldırıldı. Şu anda yüzde 0 vergiyle Varlık Barışı'ndan faydalanmak mümkün.

Manipülasyon yapmak isteyenler var

Uluslararası olarak speküle etmek isteyen sermaye var. Spekülasyon içinde manipülasyon yapmak isteyen sermaye var. Bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ve araştırmalar yapan özellikle Çinli, Japon ve Uzak Doğulu firmalar var. Çok büyük bir Çin firması Türkiye'ye fabrika kuruyor ve üretime başlayacak. Cep telefonuyla ilgili. Bunun gibi birçok kurulmak istenen fabrika var. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. İş gücü, mühendis, Türk insanı genç. Türkiye'den ürettiğiniz malı Avrupa'ya ulaştırmak diğer ülkelere göre çok kolay.

Türkiye yatırım üssü oluyor

Sıcak parayı tartışıyoruz ama Türkiye yatırım üssü oluyor. Fabrikalar kuruluyor ve istihdam sağlayacak. Yurtdışı yayını takip ettim. Yurtdışı yayınlarda herkesin kafası karışık. ABD'de 10 yıllık faizleri geri çekilmeye başlandı ama ne kadar sürecek? Önümüzdeki süreçte neyin değerli olacağı tartışılıyor. Euro, dolar, tarım arazisi, su... hangisi değerli olur? Spekülasyonlar sönmeye başladı, sönüyor. MB başkanı toplantı yaptı. Bankacıların objektif görüşü MB Başkanı'nın çok ciddi anlamda kendilerini memnun ettiği ve konuya çok ciddi anlamda vakıf olduğu yönünde.

Fonlar büyük alımlara geçebilir

TL varlıklar dolar bazında çok ucuz. Fonların büyük alımlara geçeceğini görebiliriz. Ciddi anlamda Türkiye'nin kısa vadede piyasalarda işini kolaylaştırıyor. Olağanüstü toplantı yapılacak diye başlık atıyorlar. Olağanüstü toplantı yapılmayacak. Normal toplantılar devam edecek. 15 Nisan'daki toplantı yapılana kadar ABD'deki faizin geri çekilmenin hızlandığını görürsek Türkiye'nin elinin güçlendiğini göreceğiz. Piyasalardaki sakinleşmenin artacağını göreceğiz.

Bakanlar kurulu değişikliği

Basına bakıyorum bir bölümü sürekli spekülasyon yapıyor. Kabine değişikliği diye. Eski parlamenter sistemdeydi. Yeni sistemde çok daha hızlı işleyen sistemler var. Kabine değişikliği kararnameler yazılarak Resmi Gazete'ye gidiyor ve ertesi gün bakanlar görevine başlıyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği yeni kurallar. Gayet normal her şey yolunda ilerliyor. Görevler gelir geçer. Kabine de değişebilir, kararname yazar gönderir, kabine değişmiştir. Gündüz de değiştiğini görürsünüz. Başbakan Cumhurbaşkanı'ndan randevu ister, her yer canlı yayın aracıdır. Sonra geri döner, Cumhurbaşkanı çizmişse değiştirir. Eski sistem yok artık.

Dedikodularla uğraşmayalım

2023'e giderken atılması gereken önemli adımlar var. Dünya pandemi ile uğraşıyor. Türkiye de uğraşıyor. ABD üsleri çevremizde nasıl artıyor, ABD-Rusya arasındaki restleşme nerelere gidiyor. Dedikodularla uğraşmayalım.

MKYK'daki isimlere dikkat

Kongreden çıkan MKYK'ya çok dikkatli baksın herkes. Her bölgeden, her kesimden, her mezhepten seçilmiş ve Türkiye'nin resmi konmuş. Orada ciddi anlamda bütün Türkiye'nin resmini yansıtan bir tablo var ve Cumhurbaşkanımız yaptı ortaya koydu. Olumlu tabloyu tartışmakta daha fazla yarar var diyorum

TL'ye güvenin

Türk Lirası varlıklara güvenin. Geçmişten bugüne bu işten anlayanlar oturup baksınlar. Hazine bonosu tutup hiç satmayanlar dolar kaç lira olursa ondan elde ettiği getiriyi kazanıyor? Kısa vadeli spekülasyon, dalgalanma olacaktır. Toplantı tarihi yaklaştıkça dalgalanmaları tahrik edecek söylemler olacaktır. Bunlara itibar etmesinler. Dolar aldığınızda bir senede yüzde 20 kaybediyorsunuz. Paranın bir de kaybettiğiniz fırsat maliyeti var.

Dolarizasyon kırıldı

Dolarizasyon problemimiz var. İlk defa bu Pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 milyar doları çıkarıp sattı. Bu dolarizasyonun kırıldığını gösteriyor. Bundan sonra dolarizasyonun tersine dönebileceğini göreceğiz. Pazartesi günkü hareket çok önemliydi, dolarizasyon probleminin kabuğu Pazartesi günü çatladı.

Şu anda 7.99 görüyorum. Döviz büfesi 7.80'den alacak. Makas açık. Döviz büfeleri bile aşağı hareket olacağını düşünüyor. Vatandaşı takip ediyorlar. Her harekette Türk vatandaşlarının döviz satacağını düşünüyorum. Resmi olarak 220 milyar dolar var.

Varlık Barışı'ndan yararlanın. Yastık altı birikimlerinizi sisteme sokun, hem ülkeye hem size yararı olacaktır.
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