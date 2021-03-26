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Tarikat merkezindeki amiral iddiasına inceleme

Milli Savunma Bakanlığı, ''Amiralin tarikat görüntüleri her yönüyle inceleniyor'' açıklamasını yaptı
 26 Mart 2021 13:28
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Tarikat merkezindeki amiral iddiasına inceleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarikat merkezindeki amiralin görüntülerine ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Sosyal medyada bir amirale ait olduğu iddia edilen tarikat merkezi görüntülerine ilişkin askeri kaynaklardan bilgilendirme de yapıldı. Askeri kaynaklar ''sosyal medyada yer alan bu ve benzeri her türlü paylaşım gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle dikkatle inceleniyor'' ifadesini kullandı.

HARP OKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİ

Harp Okullarına giriş yönetmeliğinden "irticai faaliyete karışmamış olma" şartının kaldırılmasına ilişkin tartışma sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı değişiklikle ilgili açıklama yaptı . Açıklamada "Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" olduğu vurgulandı.
Memurlar.Net
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