MSB: Yeni düzenleme güncel mevzuata uygun ve daha somut
|26 Mart 2021 13:28
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri medya mensuplarına açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personelin ihraç edildiği, 3 bin 173 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği bildirildi.
Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine de değinilen açıklamada "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut. Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." dendi.
Yunanistan'a çağrıda bulunulan açıklamada ayrıca, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir" ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
26 Mart 2021 13:37
|Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri yeniden devrede
26 Mart 2021 13:29
|Şiddetli fırtınanın zarar verdiği okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
26 Mart 2021 12:19
|Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
26 Mart 2021 12:06
|Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
26 Mart 2021 12:04
|Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri
26 Mart 2021 11:36
|Svil polisin yolcu olarak bildiği korsan taksiciye 8 bin 349 lira ceza verildi
26 Mart 2021 10:06
|Mahalle bekçiliği giriş sınavı fiziki yeterlilik sınav talimatı yayımlandı
26 Mart 2021 08:24
|Samsun'da yasağa rağmen asker uğurlamasında kurallar unutuldu
26 Mart 2021 07:30
|Otoyollarda 12 saat uygulaması yönetmelikten kaynaklanıyor
26 Mart 2021 01:20