MSB: Yeni düzenleme güncel mevzuata uygun ve daha somut

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri medya mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personelin ihraç edildiği, 3 bin 173 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine de değinilen açıklamada "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut. Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." dendi.

Yunanistan'a çağrıda bulunulan açıklamada ayrıca, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir" ifadesine yer verildi.