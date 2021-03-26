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Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
 26 Mart 2021 13:37
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Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğu ve kentte yaşayanların genel sağlığının korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri, İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği faaliyetler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler 28 Mart saat 00.01 ile 26 Nisan saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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