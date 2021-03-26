Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'daki 'Sütbank' davasının sanıklarına beraat

Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddiasıyla yargılanan 2 şirket yetkilisi, "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından beraat etti
 26 Mart 2021 13:35
+Aa- Yazdır
Konya'daki 'Sütbank' davasının sanıklarına beraat

Konya'nın Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan'ın beraatine karar verildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tatlı ve Alkan katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, Tatlı ile Alkan'ın, 21 mağdura yönelik "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Müştekiler, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın da beraatine karar verdi.

Karara tepkili olan mağdurlar, duruşma sonrası basın mensuplarına, "itiraz" yoluna başvuracakları bilgisini verdi.

Mağdur avukatlarından Ahmet Öztürk, olayda bin 300 kişinin mağdur olduğunu, sanıkların buna rağmen ceza almadığını söyledi.

Şirkete katılım için mağdurların İrfan Alkan'nın hesabına para yatırdığını savunan Öztürk, "İrfan Alkan savunmasında 'Vergi kesintileri olmasın diye böyle bir yola girdik.' demiştir. Ancak yatırılan 200 milyona yakın para, işletmenin hesabına değil, sanıkların şahsi hesabına yatırılmış ve neticede mağdurların parası yok edilmiştir. Bu, suçun temel halidir. Mahkemeden sanıkların şahsi hesaplarının araştırılması istenmesine rağmen mahkeme 200 milyona yakın para hakkında araştırma yoluna gitmemiştir. Orhan Tatlı, 'Hayvanlar brusella hastalığından öldü.' demiştir. Ancak Tarım İl Müdürlüğüne bir tane bile 'brusella'ya ilişkin bildirim yapılmamıştır. Brusella olduysa bildirim yapılması zorunludur. Orhan Tatlı, 'Katılımcı sözleşmelerine ben imza atmadım.' demiştir ancak imza raporunda imzalar ona ait çıkmıştır. Henüz kesin bir durum yoktur." açıklamasında bulundu.

- Olay

Ereğli'de 2007'de Orhan Tatlı tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan şirket, "süt bankacılığı" modeliyle üyelerden para toplamaya başlamış, üyelere ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtilmişti.

Sisteme para yatıran üyeler, hisseleri kadar verilmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan hakkında "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dink'in ailesinin avukatı, karara itiraz edeceklerini açıkladı
26 Mart 2021 14:09		 Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
25 Mart 2021 22:57
Boğaziçi'nde ikinci dava
25 Mart 2021 08:13		 'Kalaslı saldırı' sanığının cezası belli oldu
24 Mart 2021 14:23
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopter kazasında FETÖ izinin araştırılmasını istedi
24 Mart 2021 11:16		 3 çocuğu tırmıkla yaralamıştı! O hemşire tutuklandı
23 Mart 2021 23:52
Tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene 1 yıl 10 ay hapis
23 Mart 2021 19:29		 Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 8 beraat
23 Mart 2021 13:12
Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası
22 Mart 2021 17:00		 HDP kapatma davası iddianamesinin detayları
18 Mart 2021 12:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Dink'in ailesinin avukatı, karara itiraz edeceklerini açıkladı14:00 - Proje okulunda norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen hakkında hangi işlemler yapılır?14:00 - PKK, FETÖ ve DEAŞ ile operasyonlarında 231 teröristin etkisiz hale getirildi13:57 - 'İhracat Platformu ile firmalarımızı müşterilerine ücretsiz ulaştırıyoruz'13:52 - Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan kişi gözaltına alındı13:37 - Tunceli'de toplu eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
13:35 - Konya'daki 'Sütbank' davasının sanıklarına beraat13:33 - Kılıçdaroğlu: 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz13:30 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:30 - 'Elektronik ortama aşırı maruz kalma çocuklarda epilepsi riskini artırabilir'13:29 - Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri yeniden devrede13:28 - Tarikat merkezindeki amiral iddiasına inceleme
13:28 - MSB: Yeni düzenleme güncel mevzuata uygun ve daha somut13:15 - Adıyaman'da 80 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:00 - Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı12:50 - Çeyrek altın ne kadar?12:32 - Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
12:25 - Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Bakan Soylu'dan kesin talimat... Kim varsa çökeceksiniz!
Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çatal değnek ile su bulma 1
manyetik kaos 1
diyar 2
ferforje 1
ibolipa 2
kristal avize 1
yazlık merserize kazaklar 1
iveğen 1
aparmak 1
iktiza 2
SON İLANLAR
Manisa Şehzadeler Mühendislik 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Bilecik Kayı Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Bingöl Yedisu SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 30 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Malatya İl Milli Eğitim Müd. engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. 16 engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. eski hükümlü işçi alacak
Konya Meram Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam