'İhracat Platformu ile firmalarımızı müşterilerine ücretsiz ulaştırıyoruz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı'nda konuşan Pekcan, ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

İhracatın artırılmasına yönelik teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkanlarını kullandıklarını, ihracat altyapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük bir hassasiyet gösterdiklerini anlatan Pekcan, bu gelişme alanlarından birisinin de "veriyi doğru biçimde kullanmak" olduğunu bildirdi.

Pekcan, "Veriyi kullanırken hem en güncel analiz yöntemlerinden yararlanarak doğru kararları alabilmek hem de verinin ortaya koyduğu bilgiyi kullanıcı dostu bir şekilde tüm girişimcilerimizin hizmetine sunabilmek oldukça önem arz ediyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini aktaran Pekcan, "Kolay İhracat Platformu, ihracat hedefi olan KOBİ'lerimizin, kooperatiflerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları her bilgiye tek bir platformdan, en güncel haliyle ulaşmalarını sağlıyor; ve dijital çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek ülkemizin ihracat vizyonuna önemli bir katkı sunuyor." açıklamasında bulundu.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reformlarına paralel olarak ihracatçı ve ihracat hedefi olan girişimcilerin hizmetine sundukları Kolay İhracat Platformu'nun ülke ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğini ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı.

Kolay İhracat Platformu'nun 28 Ağustos 2020'de hizmet vermeye başladığını anımsatan Pekcan, platformun bugüne kadar 107 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçının bir numaralı bilgi kaynağı haline geldiğini, Akıllı İhracat Robotu'nun 22 binden fazla sorguyla ihracatçılara büyük veriye dayanan kullanıcıya özgü pazar önerileri sunduğunu anlattı.

- "Danışmanlık hizmetinin kapsamını en üst düzeye çıkardık"

Ruhsar Pekcan, platformun Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri olarak gösterildiğini, küresel manada kamu kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olma özelliğini taşıdığını belirterek, bu başarılarla yetinmediklerini ve kendileriyle yarışa devam ettiklerini söyledi.

Sunabilecekleri en güçlü desteği sağlayarak girişimcilerin önünü açmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Pekcan, "Bu doğrultuda, gerek teknolojik altyapısı gerekse kullanıcı dostu içerikleriyle Kolay İhracat Platformunu çok daha öteye taşıyan yeni modüller oluşturduk. Yeni eklediğimiz modüllerle Kolay İhracat Platformunun sunduğu danışmanlık hizmetinin kapsamını ve değerini en üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Pekcan, ağustosta devreye alınan Kolay İhracat Platformu'nun sahip olduğu; Akıllı İhracat Robotu, Pazara Giriş Haritası, detaylı ve güncel bilgilerin yer aldığı ülke ve sektör sayfaları gibi özellikleri anlattı.

Kolay İhracat Platformu 2.0 ile içerik bakımından adeta yeni bir platform daha ortaya koyduklarını aktaran Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Platforma yeni eklenen) Modüllerimizin başında makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak hedef pazar tavsiyesi sunmanın yanı sıra, ürün çeşitlendirmesi için de öneriler sunan alternatif ürün robotu geliyor. İhracatçılarımıza sadece pazar tavsiyesi vermekle kalmıyor; doğrudan iletişim kurabilecekleri 18 milyon alıcı bilgisini kendilerine sunuyoruz. Ayrıca, çok geniş bir eğitim modülü hazırladık. Burada farklı ihracat olgunluğuna sahip firmalarımız için 100'ün üzerinde eğitim videosu bulunuyor."

Pekcan, ihracata dair hiçbir bilgisi olmayan bireylerin dahi ihracat yapmasını sağlayacak olan adım adım ihracat rehberi sayesinde firmaların yabancı dil engelini aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde profesyonellik kazanmalarını sağlamak üzere hazırlanan İngilizce yazışma şablonlarının yeni modülde yer aldığını söyledi.

- "16 farklı veri tabanını kullanarak her zaman güncel kalıyor"

Ticaret Bakanı Pekcan, platformun her zaman güncel kalmasının önemine değinerek, mevcut entegrasyonlara yenilerini ekleyerek 16 farklı veri tabanından beslenen bir altyapı ortaya koyduklarını bildirdi.

Platformda bir araya getirdikleri farklı içerik ve yapıdaki birçok verinin, ihracatçılara bütüncül bir danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Pekcan, "Platforma eklediğimiz en kapsamlı modüllerimizden bir diğeri ise, makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak ihracatçılarımızın mevcut ürünlerine özel alternatif ürün önerileri yapan Alternatif Ürün Öneri Robotumuz." açıklamasında bulundu.

"Birliktelik kuralları analizi" yönteminin firmaların cirolarına önemli miktarda artırmalarını sağladığına değinen Pekcan, "Biz de, söz konusu birliktelik kuralları analizini, ihracatçılarımıza ürün çeşitlendirmesi yaparken destek olmak amacıyla kullanıyoruz. Sahip olduğumuz firma bazlı milyonlarca satır veriyi işleyerek, firmalarımızın birlikte ihraç ettiği veya edebileceği ve karşı taraftaki firmaların da birlikte ithal ettiği ürünleri çözümlüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, birliktelik kuralları analizi için dünyada en çok kullanılan algoritmalardan yararlanarak istatistiksel olarak anlamlı ilişkileri yakaladıklarını, bu sayede, bir anlamda ticaretin şifrelerini çözdüklerini belirterek, "Kapsamlı analizler neticesinde hangi ürünlerin ticarette birlikte hareket ettiğini belirliyor, 6'lı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) göre firmalarımıza ürün özelinde 'birlikte ihraç edilebilecek ürünleri' öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız ulaştırıyoruz"

Ruhsar Pekcan, platformu zenginleştirirken firmalarca en çok talep edilen bilgilerden birisinin de alıcı bilgileri olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz. Bu değerli bilgiyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İhracatçılara kendileri için en uygun alıcıları gösterdiklerini dile getiren Pekcan, ihracatçıların beyannamelerden gelen verilerini değerlendirerek, seçtikleri ürün ve ülkedeki alıcı bilgilerini onlara sunduklarını anlattı.

Pekcan, "Böylece, ihracat yapma potansiyellerinin en yüksek olduğu firmalarla eşleşme ve iletişime geçme imkanı sunuyoruz firmalarımızın emeklerinin karşılığını alma şansları artıyor." açıklamasında bulundu.

Platformda, kurumsal kullanıcıların erişebileceği toplam 18 milyon alıcı bilgisinin bulunduğunu aktaran Pekcan, "Söz konusu 18 milyon firma bilgisi, 190'ın üzerinde ülke ve 5 bin üzerinde 6'lı GTİP bazında ürünü kapsıyor. Platformda yer alan verilerin geçerliliğini belirli aralıklarla teyit eden bir mekanizma kurduk. Bu sayede, faaliyetini durdurmuş firmaları düzenli bir şekilde temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Pekcan, platformdaki "Sana En Uygun" başlıklı kartların belirlenen en iyi alternatifleri kapsadığını, firmaların kendilerine en uygun alternatiflerden başlayarak tüm firma havuzuna ulaşabileceğini söyledi.

- "Geniş bir içerik barındıran eğitim videoları yer alıyor"

Ticaret Bakanı Pekcan, platforma, hem nicelik hem nitelik açısından dolu dolu bir "sertifikalı eğitim modülü" de eklediklerini belirterek, geniş bir içerik barındıran platformda, küçük İşletmeler için sosyal medya yönetiminden kişisel marka yaratmaya, dijital pazarlama stratejisinden gümrüklerdeki dijital uygulamalara kadar 100'ün üzerinde eğitim videosunun yer aldığını anlattı.

Rehberin, içerdiği bilgi yoğunluğuna karşın oldukça kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olduğunu kaydeden Pekcan, bu ara yüz sayesinde girişimcilerin, tüm ihracat sürecini tek bir sayfada izleme ve öğrenme imkanına kavuştuğunu, her adımın içeriğine göre, platform içinde ya da dışında ilgili yerlere yönlendiren linklerle daha detaylı bilgi de alabildiğini bildirdi.

Pekcan, "ihracatta yabancı dil engeli kolaylıkla aşılabilsin" düşüncesiyle konu özelinde mail şablonlarının Türkçe ve İngilizce olarak platforma eklendiğinin altını çizdi.

- "Yurt dışındaki potansiyel alıcıların firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz"

Ruhsar Pekcan, yenilenen platformda ayrıca ilk fazda da yer alan ihracat kokpiti modülünün, yeni özellikleriyle birlikte tamamen firmaların ileriye yönelik yol haritası çizmelerine olanak sağlayan bir yapıya büründüğünü söyledi.

Platformun firmaya özel danışmanlık ilkesi doğrultusunda firmaların ihracat ve devlet desteği bilgileri dikkate alarak bir profilleme gerçekleştirildiğini dile getiren Pekcan, bu profillemeye göre firmaları kendileri için en uygun devlet desteklerine yönlendirdiklerini aktardı ve "Platformla ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu. Sağlanan entegrasyonla firmalarımız, platformumuzun İhracat Kokpiti Modülünden profil oluşturduklarında, AskTürkiye üzerinde kendileri için hazırlanan modern sayfalarda firma ve ürünlerine yönelik tanıtım yapma imkanına kavuşuyor." yorumunu yaptı.

- "Platforma, yurt dışındaki 70 binden fazla ihale bilgisi eklendi"

Bakan Pekcan, platforma son olarak yapay zeka temelli, yeni bir dijital bir danışman eklendiğini belirterek, bu asistanın kullanıcıların platformu çok daha kolay ve etkin kullanabilmeleri için 7 gün 24 saat soruları yanıtlayacağını söyledi.

Platforma yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilgi eklediklerini, artık uluslararası ihalelere platform üzerinden ulaşılabileceğini kaydeden Pekcan, gümrük vergileri alanına ürün kotalarını da ekleyerek bu alanı zenginleştirdiklerini, başta çeşitli hizmet sektörleri için olmak üzere 6 yeni sektör sayfası ekleyerek platformun danışmanlık sunduğu firma sayısını artırdıklarını bildirdi.

Pekcan, Türkiye'nin büyük hedeflerine ulaşması için çağa ayak uydurması ve çağın getirilerini geri kalmadan benimsemesi gerektiğini kaydederek, "Ekonomi Reform paketinde de vurgulandığı üzere; yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile birlikte ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok. Bu noktada, adeta özel sektör dinamizmi ile verdiğimiz emeklerin bir ürünü olan platformun ekonomik hedeflerimize olumlu katkıda bulunacağından en ufak bir kuşkumuz yok." diye konuştu.

Diğer ülkelerdeki benzer platformlara kıyasla çok daha teknolojik ve gelişmiş Kolay İhracat Platformunu Türk ihracatçısının hizmetine sunmuş olmanın ve geliştirmeye devam etmenin kendilerini onurlandırdığını dile getiren Pekcan sözlerini şöyle tamamladı:

"Platformla ihracatı kolaylaştırmıştık. Bugün kullanıma açtığımız yeni modüllerimizle ihracatı herkes için çok daha kolay kılıyor ve mevcut ihracatçılarımızı profesyonel ihracatçılar haline getiriyoruz. İlk fazda her bir ihracatçımıza yapay zeka temelli dijital bir danışman temin ediyorduk. Şimdi ise eğitimler, saha bilgileri gibi modüllerle genişlettiğimiz platformumuzu kullanan her potansiyel ihracatçımızı sanal personellerle donatıyor ve küçük işletmelere dönüştürüyoruz. Adeta ticaretin şifrelerini çözdüğümüz bugün ihracatı tabana yayma hedefimize bir adım daha yaklaşıyor ve hep birlikte, 'ihracat, herkes için, şimdi' diyoruz."