Dink'in ailesinin avukatı, karara itiraz edeceklerini açıkladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, cinayet davasına ilişkin mahkemenin açıkladığı karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bugün verilen karar, Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki müdahil taraf olarak itiraz edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız." dedi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından ailenin avukatları ile "Hrant'ın Arkadaşları" adlı grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink'e yönelik linç kampanyasını düzenleyenler hakkında iddianame hazırlanmadığını ifade ederek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete iştirak eden ve sorumluluğu bulunan devlet görevlilerinin önemli bir kısmı hakkında iddianame düzenlenmediğini, cinayet kararını kimlerin verdiği ve hangi süreçlerden geçilerek bunun hayata geçirildiğinin somut olarak açığa çıkartılamadığını savundu.

Bakırcıoğlu, bugün açıklanan kararın hatalar içerdiğini iddia ederek, şunları söyledi:

"2012'de de o dönemde İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir karar verilmişti. Bu karar Yargıtay tarafından 2013'te bozulmuştu. Bugün verilen karar da Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki biz müdahil taraf olarak bu karara itiraz edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız. Bu kararın bozulması ve yargılamanın hakkıyla yapılması için sonuna değin bu süreci zorlayacağız. Bu karar bozulacaktır, bu karar hatalı bir karardır, bu karar cinayette sorumluluğu olan ve delillerle açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı şekilde beraatiyle sonuçlanmış bir karardır. Bu karar hatalıdır ve bozulacaktır."

- "Cinayet üzerindeki sis perdesi hala dağıtılmamıştır"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, eksik bir karar verildiğini, Dink hakkında bir cinayet ihbarı olduğu hale korumayanlar ile cinayeti işleyecek örgütün üzerine operasyon yapmayanların büyük ölçüde cezasız kaldığını dile getirdi.

Hrant Dink'i öldüren mekanizmanın tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmasını talep ettiklerini belirten Danzikyan, "Cezalar verildi, müebbet hapisler var, başka cezalar var ama sanıyorum kararı izleyenler de görmüşlerdir ki Hrant Dink'i öldüren mekanizma tam anlamıyla açıklığa kavuşturulmadı. Cinayet üzerindeki sis perdesi hala dağıtılmamıştır. İlerideki aşamalarda karanlıkta kalan bölümlerin açıklığa kavuşturulması talebimizi dile getiriyoruz." diye konuştu.