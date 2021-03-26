Erdoğan: Mayıs, Haziran gibi bu iş bitsin istiyoruz
|26 Mart 2021 14:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşıyla beraber yerli ilaç çalışması da devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;
Bizim Çin ile aşı için yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon fazdı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. An itibarıyla bu aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. Kendilerine dün bunu tekrar hatırlattım. Süratle beklediğimizi söyledim. Nisan sonu itibarıyla 100 milyon anlaşmamız vardı. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.
"Yerli aşı ve ilaç çalışmalarımız devam ediyor"
Almanya'dan 1 milyon 400 bin aşı gelimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Bu arada Rusya ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da gelecek aşılar bizi rahatlatacak. Bu süreç içerisinde aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmalarımız da yerli olarak devam ediyor.
Harp Okulu yönetmeliğindeki değişiklik
Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemiz ve ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır.
İstanbul Sözleşmesi
Meclis'in alacağı bir karar değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır. Ve attığı adımla da yoluna devam edecek. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor. Biz kararımızı verdik. Gireriz. Girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir.
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