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Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor- Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli inaktif aşının Faz-2 kapsamında uygulanacak son dozu 9 Nisan'da yapılacak, Faz-3 aşamasına ise nisan sonunda başlanacak-
 26 Mart 2021 14:26
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Kovid-19'la mücadelede yurt dışından temin edilen aşı miktarı 28 milyon dozu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt dışından 28 milyon doza tekabül eden aşı sağlanırken, yerli aşının topluma uygulanma öncesindeki Faz-3 aşamasına nisan sonunda geçilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülke genelinde Kovid-19 salgınının durdurulabilmesinin en etkili yolu olarak görülen aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu çerçevede, şu ana kadar 8 milyon 200 bini birinci doz, 6 milyon 300 bini ikinci doz olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin dozdan fazla Çin menşeli CoronaVac aşısı yapıldı.

Yurt dışından CoronaVac ve BioNTech aşıları tedarik edilirken dünyada kullanımda olan diğer Kovid-19 aşılarını üreten firmalarla da görüşmelere devam ediliyor.

Türkiye, bugüne kadar 28 milyon doz Kovid-19 aşısı temin etti. Bunların 18 milyon dozu kullanıma alınırken, 10 milyon doza tekabül eden şişelenmemiş aşı da dolum işlemleri yapıldıktan sonra vatandaşlara uygulanmaya başlayacak.

Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

- 1,4 milyon BioNTech aşısı ülkeye ulaştı

Alman menşeli BioNTech aşısından 1,4 milyon doz tedarik edilirken nisan başında bu sayının 4,5 milyon doza ulaşması planlanıyor. BioNTech firmasıyla 30 milyon doz aşının sağlanması için opsiyonlu anlaşma da yapıldı.

Öte yandan, Rus menşeli Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin de temin edilmesi için ilk görüşmelere başlandı.

- Yerli aşı çalışmaları sorunsuz ilerliyor

Yurt dışından sağlanan Kovid-19 aşılarının yanı sıra, yerli aşının üretilmesi için başlatılan çalışmalar da hızla ve sorunsuz şekilde ilerliyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz-2 çalışmaları sürüyor. Faz-2 kapsamında son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak. Bu aşının Faz-3 aşamasına ise nisan sonunda başlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, bir inaktif aşı çalışmasının Faz-1 çalışmalarına başlanırken, farklı bir inaktif aşıda da birkaç gün içinde Faz-1 aşamasına geçilecek. Ayrıca, çalışmaları sürdürülen bir virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının da Faz-1 çalışmalarına başlandı.

- Burundan spreyle uygulanan Kovid-19 aşısı

Kovid-19'a karşı şırıngayla yapılan aşıların yanı sıra yeni bir teknik olan, burundan spreyle uygulanan ve "İntranazal Covid" olarak adlandırılan aşıların geliştirilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Türk bilim insanlarınca geliştirilmesine devam edilen, burundan spreyle uygulanan "İntranazal Covid" aşısının Faz-1 aşamasına yakında başlanacak. Çalışmalarda başarılı olunursa dünyadaki ilk "İntranazal Covid" aşısı üretilecek. Bu aşıdan sadece bir tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.
Anadolu Ajansı
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