Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akbaşoğlu: Samimi çağrımıza, samimi cevaplar bekliyoruz

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sivil anayasa çağrısı) Bu çağrı samimidir. Bu çağrıya cevap verecek olanlar, siyasi partilerdir. Kamuoyu bu konuda herkesin nasıl bir yaklaşım içinde olacağını görecektir. Samimi çağrımıza, samimi cevaplar beklediğimiz de bir hakikattir"
 26 Mart 2021 14:43
+Aa- Yazdır
Akbaşoğlu: Samimi çağrımıza, samimi cevaplar bekliyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sivil anayasa çağrısının, samimi bir çağrı olduğunu belirterek bu çağrıya samimi cevaplar beklediklerini söyledi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin büyük bir coşkuyu, ümidi ortaya koyduğunu belirterek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongre'de yaptığı konuşmayla 19 yılda neler yapıldığını bir manifesto şeklinde açıkladığını ifade etti. Akbaşoğlu, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin verdiği en önemli mesajın "Güven ve istikrar içinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde, adil ve merhametli yeni bir dünya kuralım." çağrısıyla özetlenebileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sivil anayasa çağrısına değinen Akbaşoğlu, "Bu çağrı samimidir. Bu çağrıya cevap verecek olanlar, siyasi partilerdir. Kamuoyu bu konuda herkesin nasıl bir yaklaşım içinde olacağını görecektir. Samimi çağrımıza, samimi cevaplar beklediğimiz de bir hakikattir." diye konuştu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin kafa karışıklığına sebebiyet verecek, gerçeği gizlemeye, doğruyu çarpıtmaya, yalan yanlışla kamuoyunu belirli bir istikamete yönlendirmeye dönük yaklaşımlar olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Uluslararası sözleşmelere ilişkin çekilme kararına dönük 60 yıllık uygulama neyse aynı uygulama yapılmıştır. Yasama, yürütme arasındaki münasebetler, kendi görev ve yetki alanları içerisinde icra edilmiştir ve edilegelmektedir. Herhangi bir yetki gaspı asla söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "1963'ten beri uluslararası sözleşmelerin feshini yürütme yapıyor"

CHP Hükümeti döneminde 11 Haziran 1963 tarihli 244 sayılı Bazı Antlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun'un TBMM'den geçtiğini anlatan Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Antlaşmaların yapılmasıyla ilgili cumhurbaşkanına yetki veren bir kanun. Milletimizin kararıyla, onayıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi söz konusu olunca 15 Temmuz 2018'de bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılıyor. 1982 Anayasa'sında yürütmeye ilişkin konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenebileceğine ilişkin anayasal hüküm gereğince bir kararname çıkarılıyor. Bu kararnamenin 3. maddesinde, 1963 tarihli 244 sayılı Kanun'un metni yer alıyor. Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ile beraber yürütme yetkisi kullanılırken, 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütme yetkisi, doğrudan milletin seçtiği cumhurbaşkanınca kullanılacağı hükmü net bir şekilde Anayasa'da yer alıyor."

Anayasa'nın 90. maddesine göre, bir uluslararası antlaşmanın 3 merhaleden geçerek yürürlüğe girdiğini belirten Akbaşoğlu, bir uluslararası sözleşmenin yürütmenin imzası, yasamanın kanunla uygun bulması ve yürütmenin onaylamasıyla usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe girdiğini kaydetti. Akbaşoğlu, "Gerek 1963 tarihli 244 sayılı Kanun gerekse Cumhurbaşkanlığı 9 No'lu Kararnamesi, idare hukukunun temel esası olan usulde paralellik ilkesi gereğince, bir idari işlemi kim onaylamışsa, o idari işlemi kaldırma yetkisini de aynı makama ve merciye veriyor. Bu kadar basit ve yalın olan bir konuyu bile 'Yetki gaspı vardır. Nasıl olur da Cumhurbaşkanı kararıyla Meclis iradesi ortadan kaldırılabilir?' şekline büründürmek ancak gerçeği çarpıtmaktır, kamuoyunu aldatmaktır. Bu apaçık bir yalandır. Dolayısıyla CHP'ye güvenilmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla Meclis'in ortaya koyduğu bir kanunun kaldırılmadığının altını çizerek "Meclis'in yürütmeye yetki ve izin verdiği kanun yürürlükte. Şartlar oluştuğunda, farklı gelişmeler söz konusu olduğunda, onaylayan makam nasıl fesheder kaldırırsa aynı şekilde tekrar onaylama imkanına da sahiptir. 60 yıllık uygulama bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

Örnek fesih kararlarına işaret eden Akbaşoğlu, "1963'ten bu tarafa uluslararası sözleşmelerin feshi, yürütme tarafından yapılmaktadır. Hiçbirisi Meclis'ten bir kanun çıkarmak yoluyla feshedilmiş değildir. Bir tane örnek gösterilemez." dedi.

- "CHP, İYİ Parti, HDP yöneticileri, siz aileyi kutsal saymıyor musunuz?"

Antalya'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının protesto edilmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle eyleme destek veren CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren Akbaşoğlu, protestoda ahlaksız görüntülerle karşılaşıldığını belirtti.

CHP sözcülerinin "Kutsal saydığınız aile." diyerek aileyi küçümsediğini dile getiren Akbaşoğlu, "Anayasa'da diyor ki 'Toplumumuzun temeli ailedir.' Ey CHP, İYİ Parti, HDP yöneticileri, siz aileyi kutsal saymıyor musunuz? Biz aileyi, kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlıyı, her insanı kutsal sayıyoruz. Aynı zamanda anne, baba, çocuktan müteşekkil aileyi de kutsal sayıyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz bulunmamakta." diye konuştu.

AK Parti'nin, Anayasa'da kadınlara pozitif ayrımcılığa dönük hükümler getirdiğinin altını çizen Akbaşoğlu, "Bu konuda hiç kimse 'kadın hakları' kavramsallaştırmasının arkasına gizlenerek gayrimeşru, sapkın, ahlaksız, çok marjinal birtakım yaklaşımları meşrulaştırmaya ve bunun için de İstanbul Sözleşmesi'ni bir kalkan olarak kullanmaya kalkmasın. Bu asla kabul edilemez." dedi.

- "Meclis Başkanımız, mümkün ile muhtemel arasındaki farkı ortaya koyacak bir açıklama yapmıştı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözleşmeleri feshetme yetkisinin cumhurbaşkanında olduğu, bunun Montrö Boğazlar Sözleşmesi için de geçerli olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Meclis Başkanımız, mümkün ile muhtemel arasındaki farkı ortaya koyacak nitelikte bir açıklama yapmıştı. Bir şeyin yapılabilir olması başkadır, yapılması başkadır. Kanuni anlamdaki düzenleme nedir, ne değildir, bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Gerek 1963 tarihli 244 sayılı Kanun gerekse Cumhurbaşkanlığı 9 No'lu Kararnamesi aynı anlamı ihtiva etmekte. Uluslararası antlaşmaların usulüne uygun bir şekilde nasıl yürürlüğe gireceğini ve nasıl feshedileceğini düzenleyen çerçeveyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 'Hukuki çerçeve nedir?', bunun cevabına dönük bir açıklama olarak görmek gerekir. Bunu, magazinsel anlamda farklı noktalara çekmek doğru değildir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan yeni mezunlara istihdam sözü
26 Mart 2021 15:46		 Bakan Varank'tan 'doblo' yorumuna esprili yanıt!
26 Mart 2021 15:45
Bakan Selçuk: Arnavutça'nın seçmeli ders olarak okutulması takibimizde
26 Mart 2021 15:44		 Bursa'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'muhtar bile olamazsın' tepkisi
26 Mart 2021 15:16
Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi dünya lojistik sektörünün gündemini degiştirdi
26 Mart 2021 15:12		 Erdoğan: Mayıs, Haziran gibi bu iş bitsin istiyoruz
26 Mart 2021 14:14
Kılıçdaroğlu: 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz
26 Mart 2021 13:33		 CHP'den üstsüz eylem ile ilgili açıklama
26 Mart 2021 11:53
Bakan Soylu'dan kesin talimat... Kim varsa çökeceksiniz!
26 Mart 2021 10:58		 Ak Parti'den kalabalık eleştirilerine yanıt: Risk yok
26 Mart 2021 09:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:51 - FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan emekli astsubaya hapis15:46 - Bakan Kurum'dan yeni mezunlara istihdam sözü15:45 - Bakan Varank'tan 'doblo' yorumuna esprili yanıt!15:44 - Bakan Selçuk: Arnavutça'nın seçmeli ders olarak okutulması takibimizde15:40 - AİHM'den yetersiz delille tutuklandığını öne süren FETÖ sanığına ret15:39 - İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
15:36 - VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nda görev değişimleri15:35 - Samsun Valisi: En büyük sorun pozitif vatandaşların dışarıda gezmesi15:28 - Çok yüksek riskli ilde, asker uğurlamasında şok görüntüler15:20 - Honda, Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandırıyor15:16 - Bursa'da vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'muhtar bile olamazsın' tepkisi15:12 - Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi dünya lojistik sektörünün gündemini degiştirdi
15:08 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası15:06 - Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı15:00 - DEAŞ şüphelisi ile örgütün sözde 'zekat memuru' Sakarya'da yakalandı14:58 - CHP'li belediyelerden ihale alan Aysever, Cumhuriyet'ten kovuldu14:57 - YÖK'ten denklikle ilgili yanıltıcı bilgilere ilişkin öğrencilere uyarı
14:56 - Getir, 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
Erdoğan: Mayıs, Haziran gibi bu iş bitsin istiyoruz
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en etkilendiğiniz film müzikleri 6
Teknik resim 5
Şambaba tatlısı 1
kadın giyim yaka modelleri 1
şu anda dinlenen şarkı 1
pi sayısı 1
bilinçaltı 3
Ulubey kanyonu 3
bizzat tanımak 2
maktel 2
SON İLANLAR
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 12 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam