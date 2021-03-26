Leke tedavisinde yüzünde yanıklar oluşan kadın güzellik merkezinden şikayetçi oldu
|26 Mart 2021 14:51
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İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Aysun Berber, yaptığı açıklamada, birkaç gün önce leke tedavisi gördüğünü belirterek, "İlk seansımda bu hale geldim." dedi.
İlk defa leke tedavisine karar verdiğini dile getiren Berber, "Çok küçük bir lekem vardı. Gözümün alt tarafında ufak kahverengi bir lekem vardı. Onun için gitmiştim. Bu hale geldim. Dünden beri plastik cerrahi ve dermatologlarla da görüşüyorum. Maalesef geçici bir durum değil. Bana 1 yıllık tedavi uygulanacak. 3 ay sonunda yüzde 50 geçme ihtimali var. Yüzde 100 düzelme durumum yok. Kalıcı bir yanık olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.
Berber, zor günler geçirdiğini ve çok üzüldüğünü belirterek, karakola gidip güzellik merkezi hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.
Medikal işiyle uğraştığını aktaran Berber, kadınlara bu tür merkezlere gitmeden önce iyi düşünmelerini ve merkez hakkında iyi araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.
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