Getir, 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Online market teslimat uygulaması girişimi Getir, 1 milyar dolar değeri aşarak unicorn olduğunu açıkladı. Bundan yaklaşık 5 yıl önce kurulan Getir, Türkiye'nin yatırım alarak unicorn değerine ulaşan ilk girişimi oldu. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını online basın toplantısıyla duyurdu.

Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz'in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra'ya açılmış. Ardından Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başlamıştı.

Yatırım hakkında açıklamalarda Getir Kurucusu Nazım Salur, "Yeni kaynaklarla hızlıca yeni ülkelerde faaliyete başlayacağız. Yakın zamanda Almanya, Fransa ve Hollanda'da da faaliyete geçeceğiz. Alınan yatırım ile saha çalışanlarına 25 milyon TL'lik destek vereceğiz. Bunu bayiler üzerinden kıdem esasına göre yapacağız" dedi.

Türkiye'nin ilk unicorn girişimi ise yerli oyun şirketi Peak olmuştu. Haziran 2020'de 1.8 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Zynga'ya satılan Peak, bu işlemin ardından Türkiye'den çıkan ilk milyar dolarlık girişim olarak kayıtlara geçmişti.