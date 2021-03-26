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CHP'li belediyelerden ihale alan Aysever, Cumhuriyet'ten kovuldu

Cumhuriyet gazetesi Enver Aysever ile yollarını ayırdı. Son haftalarda ihale tartışmaları ile gündemde olan Aysever'e yazarlık serüveninin bittiği bildirildi.
 26 Mart 2021 14:58
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CHP'li belediyelerden ihale alan Aysever, Cumhuriyet'ten kovuldu

Cumhuriyet gazetesi Enver Aysever ile yollarını ayırdı! Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya Enver Aysever'i arayarak rahatsızlıkları dile getirdi ve yazarlık sürecinin sona erdirildiğini bildirdi.

CHP'li belediyelerden 'yazarlık atölyesi' işi ile aldığı ihalelerle son haftalarda gündemden düşmeyen edebiyatçı yazar Enver Aysever'le ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet Vakfı'nda Aysever'le ilgili duyulan rahatsızlıklar tartışılıyordu. Yazarının akçeli işlerle gündeme gelmesinden rahatsız olan Cumhuriyet yönetimi çıkışın duyurulması için pazartesi gününü bekliyordu.

Ancak alınan karar sızınca Aykut Küçükkaya, bugün acilen Enver Aysever'i telefonla arayarak ayrılığı bildirdi. Yüz yüze görüşmeye fırsat bulumadan duyurulan ayrılığı Enver Aysever sosyal medya hesabından açıkladı.

Enver Aysever, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile yaptığı görüşmeyle biten Cumhuriyet serüvenini şu ifadelerle paylaştı: "Değerli dostlar; Az önce @cumhuriyetgazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazeteki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim."
Memurlar.Net
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