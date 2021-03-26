YÖK'ten denklikle ilgili yanıltıcı bilgilere ilişkin öğrencilere uyarı
|26 Mart 2021 14:57
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YÖK'ün konuya ilişkin duyurusu:
YÖK Tarafından Tanınan Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Duyuru
Yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimizin, YÖK tarafından "tanınan" yükseköğretim kurumlarını e-Devletten (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) görmeleri mümkündür. Bu husus, öğrencilerimizin mezun olduklarında denklik problemleri yaşamaması için son derece önemlidir.
Tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almayan kimi üniversitelerin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada "YÖK tarafından tanındıkları ve mezunlarına her halükarda denklik verileceği" yönünde yanıltıcı bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için sosyal medyada yer alan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur.
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