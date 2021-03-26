Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|26 Mart 2021 15:08
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Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülşen C. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
ByLock kullanmadığını savunan Gülşen C, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgüt evlerinde kaldığını ve ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Gülşen C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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