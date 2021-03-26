Çok yüksek riskli ilde, asker uğurlamasında şok görüntüler
Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da asker uğurlamasında korona virüsü kuralları unutuldu. Onlarca kişi maske ve mesafe kurallarını unutarak meşale yakarak ve havaya ateş ederek eğlendi.
|26 Mart 2021 15:28
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'nde asker uğurlaması yapan bir grubun korona virüsü kurallarını hiçe saydığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler onlarca kişinin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmesinden dolayı adli ve idari işlem başlattı. Olay yerinde yapılan aramada bir araç içerisinde ruhsatsız 2 adet tabanca ve çok sayıda torpil ele geçirildiği öğrenildi. Çok yüksek riskli iller arasından olan ve nüfusa oranla en çok vakanın olduğu Samsun'da görüntüler adeta pes dedirtti.
Olaydan sonra tedbirleri arttıran ekipler bileti olmayan kişileri otogara almadı.
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