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VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nda görev değişimleri

VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yönetimlerinde görev değişimleri gerçekleşti. 15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, görevini Alpaslan Çakar'a devrederken, Vakıfbank'ta ise Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi seçildi, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye oldu. Halkbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Kerem Alkin'in üyeliği sonlandı. Alkin geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin OECD Daimi Temsilciliği'ne atanmıştı.
 26 Mart 2021 15:36
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VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nda görev değişimleri

VakıfBank'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam ederken, Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu listesinde yer aldı.

VakıfBank'ın, olağan genel kurul toplantı bugün gerçekleştirildi.

YERLİKAYA'NIN YERİNE SAYDAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU
Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi olurken, Abdulkadir Aksu ise bağımsız üye seçildi.

Abdi Serdar Üstünsalih, genel müdür olarak görevine devam edecek. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak.

VAKIFBANK'IN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bankacılık sektöründe de önemli adımların atılmaya başlandığını belirtti.

YENİ DÖNEME İLİŞKİN ÖNEMLİ GÖSTERGE
Analistler, kamu bankalarının yönetim kurullarında sektör deneyimi olan üyelerin ağırlığının artmasının yeni döneme ilişkin önemli bir gösterge olduğunun da altını çizdi.

Geçen yıl sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar liralık katkı sağlayan VakıfBank'ın, 699 milyar lira aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin ikinci bankası konumuna ulaştığını hatırlatan analistler, bu süreçte bankanın genel müdürü Üstünsalih ve yönetiminin önemli başarısı olduğuna dikkati çekti.

ZİRAAT BANKASI'NA YENİ GENEL MÜDÜR
Ziraat Bankası Genel Müdürlük görevine Alpaslan Çakar atandığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, Bankanın 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrası görevini Alpaslan Çakar'a devretti. Alpaslan Çakar Bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığına da Burhaneddin Tanyeri getirildi.

10 YILDIR GENEL MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYORDU
Ziraat Bankası'nın Ankara'daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, "1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası'nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Alpaslan Bey'in Bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.

ÇAKAR: BÖYLE BİR GÖREVİ ALMAK GURUR VERİCİ
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada "Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın'a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat'in Türkiye'nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım'' dedi.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar' hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu.

Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.

HALKBANK'TA ALKİN'İN ÜYELİĞİ SONLANDI
Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndaki görev değişikliklerinin yanı sıra Halkbank'ta ise Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Kerem Alkin'in üyeliği sonlandı. Alkin geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin OECD Daimi Temsilciliği'ne atanmıştı.
Yeni Şafak
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