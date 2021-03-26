Bakan Selçuk: Arnavutça'nın seçmeli ders olarak okutulması takibimizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Başbakan Edi Rama ile görüşen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra Arnavutluk Eğitim Bakanı Evisa Kushi ile bir araya geldi. Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmesinden sonra Selçuk ve Arnavut mevlidaşı Kushi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz Ocak ayında sayın Kuhsi Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu ziyarette yapılan çalışmalar neticesinde eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu işbirliğinin daha da güçlenmesi, çalışma gruplarının oluşturulması ve sürdürülebilir yapıların kurulabilmesi için nazik davetinden dolayı sayın Kushi'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca buna benzer konularda Sayın Rama ile verimli bir görüşme gerçekleştiğimizi de bildirmek isterim. Bakanın nazik refakati ile bugün Asım Vokshi Yabancı Diller Lisesi ve Mustafa Kemal Ortaokulu'na da bir ziyarette bulunacağız" dedi. Bakan Selçuk, "Bu ziyaretlerimiz çerçevesinde Bakanlarımızın Türkçe eğitimi ve dil öğretimin önemini görme fırsatına sahip olacağız. Mütekabiliyet esasına ilişkin Arnavutça'nın da Türkiye'de seçmeli ders olarak okutulması da bizim takibimizdedir" diye konuştu.

Dillerin karşılıklı olarak öğrenmenin uzun vadede işbirliğini daha da geliştireceğinden emin olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Eğitim Bakanlığı haricinde ülkemizin kurumlarından olan Maarif Vakfı, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve TİKA çalışmalarını da yerinde görmek için programımızda yer vermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arnavutluk'ta açılması planlanan İstanbul Teknik Üniversitesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Arnavutluk Eğitim Bakanı Kushi ise iki ülkenin eğitimi ve diğer konular konusunda işbirliğinin artması konusunda etkin rol oynayacağını, bu ziyarete önem verdiklerini söyleyerek, "Mevkidaşımla çok verimli bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Türkiye'nin Arnavutluk'a eğitim ve diğer konularda vermiş olduğu desteğinden dolayı teşekkür etme fırsatı buldum. Özellikle Türkiye'nin Arnavut öğrencilerine vermiş olduğu bursları ve ülkemizde eğitim alanında yapmış olduğu inşaat ve restorasyon yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sundum" dedi. Kushi, görüşmede özellikle 6 Ocak'ta Ankara'da iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların güçlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi için konular ele alındığını ve bunun için de gerekli bütün kanuni değişikliklerini yaptıklarını belirtti.

Kushi, Türkiye'nin Arnavut dilinin eğitim programlarına dahil edilmesi nedeniyle Bakan Selçuk'a teşekkür ettiğini ifade ederek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ankara'da varılan anlaşma çerçevesinde halen Arnavutluk okullarında Türkçe ili için ihtiyaçları tespit ediyoruz ve seçmeli ders olarak verilmesi için gereken alt yapıyı oluşturuyoruz. Türkiye'deki üniversitelerde okuyan Arnavut öğrencilerine verilen burs ve destek için Türkiye Cumhuriyetine tekrar teşekkür ediyorum. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, Ankara ziyareti kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde Arnavutluk'ta açılması planlanan İstanbul Teknik Üniversitesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Bakan Kushi konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile yapılan görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her dalda olduğu gibi eğitim alanında da geliştirmek için mutabık kaldıklarını da altını çizdi.