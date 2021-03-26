Bakan Varank'tan 'doblo' yorumuna esprili yanıt!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'daki hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafının altına yapılan yoruma esprili bir cevap verdi.
|26 Mart 2021 15:45
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir Twitter kullanıcısı arasında geçen diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.
Bir Twitter kullanıcısı, Varank'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bakan Varan'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'da hakkında yapılan bu yorumu, kendi hesabından paylaştı. Kullanıcıya esprili bir yanıt veren Varank, "Babam Giyimkent'teki restaurantı devredince dobloyu sattık, şu an yok" ifadesini kullandı.
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