Torpilin böylesi... Belediye Başkanı 17 akrabasını işe almış
|26 Mart 2021 16:03
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Sabah yazarı Yavuz Donat bugünkü köşesinde okurlarına bu ilginç torpil vakasını aktardı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ile yaptığı söyleşiden alıntılar yapan Yavuz Donat, dikkat çekici bir şikayeti köşesine taşıdı.
Yavuz Donat o şikayeti ve ardından yapılan tespiti şöyle yazdı: "Başkan... Eşini dostunu, hısım akrabasını işe alıyor... Sınavsız." Kamu Görevlileri Etik Kurulu... Konuyu araştırıyor.
Araştırmanın sonucu... Köksal Toptan, "İnanılmaz bir şey" diyor: - Belediyede... Başkan ile aynı soyadı taşıyan tam 17 kişi çalışıyor."
İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...
SİYASETİN ETİK SORUNU
Siyasi Etik Yasası... Siyasetin olmazsa olmazı... MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta büyük kurultayda da söyledi... Mutlaka çıkarılmalı.
TBMM... Böyle bir yasayı çıkarabilir mi?
Ah keşke... Ama hiç sanmıyoruz.
Zira... "Perşembenin gelişi çarşambadan belli" misali, defalarca gündeme gelen bu konuda, "Meclis, her seferinde, topu taca attı... İpe un serdi." Şimdi... Siyaset pazarı böylesine karışıkken...
Etik, kimin umurunda?
***
Yargılama
Etik Kurulu, "gelen şikayetleri" inceliyor.
Şikayetçiyi... Şikayet edileni... Tanıkları dinliyor...
"Yargılama" gibi.
Ve... Bir etik ihlali varsa... "Var" diye karar alıyor.
Kararı... Cumhurbaşkanlığı'na... İlgili bakanlığa...
Şikayet edene ve edilene bildiriyor.
"Şikayet" çok... Büyükelçi... Müsteşar... Genel müdür... Kamu personeli... Ve belediye yöneticileriyle ilgili yığınla şikayet.
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