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Dünya genelinde ışıklar, iklim krizi için 1 saatliğine kapatılıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen 'Dünya Saati', bu yıl 27 Mart Cumartesi günü 20.30- 21.30 saatleri arasında 'değişim' çağrısıyla gerçekleşecek. İklim krizine dikkat çekmek için ışıklar 1 saatliğine kapatılacak.
 26 Mart 2021 16:03
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Dünya genelinde ışıklar, iklim krizi için 1 saatliğine kapatılıyor

WWF'nin iklim krizine dikkat çekmek için 2007'den bu yana dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediği küresel etkinlik, 'Dünya Saati'nde, bu yıl 'değişim' çağrısı yapılacak. Işıklar 27 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında 1 saatliğine değişim için kapatılacak. İklim krizine dikkat çekilecek olan küresel etkinlik, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye'de WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği etkinlikte, katılımcıların iklim kriziyle mücadele için 'Dünya Saati, Değişim Saati' diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacağını söyledi. Pasinli, Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak katılım sağlanacağını açıkladı.

Bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet eden Aslı Pasinli, "Bizler iklim krizinin her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen somut etkilerini yaşayan ilk, ama bu kötüye gidişi durdurabilecek son nesiliz. Ülkemiz, kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor" diye konuştu.

Pasinli, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelede geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez. Paris Anlaşması'na taraf olunarak, güçlü bir emisyon azaltım hedefi doğrultusunda bütüncül bir iklim politikası oluşturularak ve kömürden çıkış politikası benimsenerek iklim krizi ile mücadelede kararlılık sergilenmesini istiyoruz" dedi.

27 Mart Cumartesi 20.30-21.30 saatleri arasında herkesin 1 saatliğine değişim için ışıklarını kapatması çağrısında bulunan Pasinli, şunları söyledi:

"Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak 1 saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim."
DHA
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