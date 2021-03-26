Çok yüksek riskli ilin en çok vaka görülen ilçeleri açıklandı
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun'un ilçe korona dağılım tablosunu açıkladı. Toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Canik olarak öne çıktı.
|26 Mart 2021 16:14
|+Aa- Yazdır
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçe İlkadım yüzde 29,12, Atakum yüzde 15,29, Bafra yüzde 13,21, Çarşamba yüzde 7,98, Canik yüzde 7,63 olarak açıklandı. Yüz binde bulunan vaka sayısına göre açıklanan 5 ilçe ise şu şekilde: 19 Mayıs 837,05, Asarcık 766,19, Bafra 642,07, Terme 606,08 ve İlkadım'da 599,40 vaka görüldü.
En çok vaka azalan ilçe Ladik
Samsun vaka sayıları 1 aydır artış eğiliminde ancak bazı ilçelerde ise azalmalar yaşanıyor. Yüz binde en çok azalma görülen ilçe yüzde 28,81 ile Ladik oldu. Ladik'i yüzde 10,40 ile Salıpazarı takip etti. Yüz binde vaka sayısı en çok azalan diğer ilçeler ise yüzde 2,70 ile Asarcık ve yüzde 1,70 ile Çarşamba oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin
26 Mart 2021 17:26
|Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü
26 Mart 2021 17:20
|Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
26 Mart 2021 17:08
|Koronalı kişi hayır yemeği dağıttı, 5 kişi korona oldu
26 Mart 2021 16:30
|Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 16:25
|Karantinada olması gerekirken pazarda! Ambulans yerine pikapla götürüldü
26 Mart 2021 16:19
|İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
26 Mart 2021 15:39
|Samsun Valisi: En büyük sorun pozitif vatandaşların dışarıda gezmesi
26 Mart 2021 15:35
|Çok yüksek riskli ilde, asker uğurlamasında şok görüntüler
26 Mart 2021 15:28
|Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı
26 Mart 2021 15:06