Karadeniz Teknik Üniversitesinden de örnek sözlü sınav uygulaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi de, daha önce başka üniversitelerimizin yaptığı gibi, örnek uygulamayı devam ettirerek, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavına giren adayların tümüne sözlüde 100 tam verdi.
|26 Mart 2021 16:22
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Karadeniz Teknik Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarında örnek olacak uygulamaya imza attı.
Üniversite, yazılı sınavda başarılı olan adayları 24-25 Mart 2021 tarihlerinde sözlü sınava almıştı.
Üniversite Rektörlüğü örnek bir uygulamaya imza atarak, kimsenin hakkını yemeden, sözlü sınavda tüm adaylara 100 tam puan verdi. Sonuçlar 26 Mart 2021 tarihi itibariyle açıklandı.
Üniversite Rektörü Hamdullah Çuvalcı'nın şahsında, bu uygulama destek veren herkesi tebrik ediyoruz.Mersin Üniversitesi, GYS sözlü sınavında tüm adaylara 100 puan verdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
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