Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
|26 Mart 2021 16:25
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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı. İşçilere tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz veren ve tazminatları 7 yıldır ödemediği iddia edilen fabrika sahibi Atilla Doğan hayatını kaybetti. Atilla Doğan'ın cenazesi Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camii'nde kalınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tazminatlarını alamadıklarını iddia edilen 64 işçiyi temsilen 20 eski işçisi de Doğan'ın cenaze namazının kılındığı camiye geldi. Doğan için helallik istendiği sırada, 20 kişi 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını ve haklarını helal etmediklerini söyledi. Cenaze namazına katılan vatandaşlar ise haklarını helal etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Olaylı cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.
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