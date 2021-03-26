Koronalı kişi hayır yemeği dağıttı, 5 kişi korona oldu
Kastamonu'nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş, namaz çıkışı dağıttığı 'hayır yemeği' ile 5 kişiye korona virüs bulaştırdı. Karantinaya alınan köye giriş, çıkışlar kapatıldı.
|26 Mart 2021 16:30
|+Aa- Yazdır
Cide ilçesine bağlı Başköy köyünde Cuma namazı çıkışında hayır işlemek için cami cemaatine yeme ikram edildi. İkram edilen yemekte 5 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, salgının kontrol altına alınabilmesini sağlamak amacıyla Başköy köyü merkez mahallesinin ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.
Ayrıca karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları ise Cide Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin
26 Mart 2021 17:26
|Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü
26 Mart 2021 17:20
|Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
26 Mart 2021 17:08
|Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 16:25
|Karantinada olması gerekirken pazarda! Ambulans yerine pikapla götürüldü
26 Mart 2021 16:19
|Çok yüksek riskli ilin en çok vaka görülen ilçeleri açıklandı
26 Mart 2021 16:14
|İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
26 Mart 2021 15:39
|Samsun Valisi: En büyük sorun pozitif vatandaşların dışarıda gezmesi
26 Mart 2021 15:35
|Çok yüksek riskli ilde, asker uğurlamasında şok görüntüler
26 Mart 2021 15:28
|Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı
26 Mart 2021 15:06