8 yaşındaki çocuk yağmur altında İstiklal Marşı okudu: İşte o anlar
Niğde'de 8 yaşındaki Zeki Eymen Çelik'in okulunun bahçesine geldiği sırada binada okunduğunu duyduğu İstiklal Marşı'na yağmur altında eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
|26 Mart 2021 16:51
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Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çelik, okul bahçesine girince, yağmur nedeniyle, okul binasında İstiklal Marşı okunduğunu duydu.
"Hazır ol"a geçen Çelik, yağmur altında marşa eşlik etti.
Durumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine gönderdi.
Müdürlük de görüntüyü "İstiklal Marşı'nın sonuna yetişen Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencimiz yağmura aldırmadan tek başına 'hazır ol'da bekleyerek İstiklal Marşı okudu. Öğrencimize anlamlı davranışından dolayı teşekkür ederiz." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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