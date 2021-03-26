Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii'ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı. Camide cemaatin ilk müdahalesin yaptığı ve paniğe yol açan olayda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.
|26 Mart 2021 17:08
|+Aa- Yazdır
Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde cuma vakti yaşandı. Namaz için camiye gelen Ş.Ö, hutbe okunduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.'nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı. Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.'ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı. Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin
26 Mart 2021 17:26
|Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü
26 Mart 2021 17:20
|Koronalı kişi hayır yemeği dağıttı, 5 kişi korona oldu
26 Mart 2021 16:30
|Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 16:25
|Karantinada olması gerekirken pazarda! Ambulans yerine pikapla götürüldü
26 Mart 2021 16:19
|Çok yüksek riskli ilin en çok vaka görülen ilçeleri açıklandı
26 Mart 2021 16:14
|İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
26 Mart 2021 15:39
|Samsun Valisi: En büyük sorun pozitif vatandaşların dışarıda gezmesi
26 Mart 2021 15:35
|Çok yüksek riskli ilde, asker uğurlamasında şok görüntüler
26 Mart 2021 15:28
|Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın yatırımları 1 trilyon lirayı aştı
26 Mart 2021 15:06