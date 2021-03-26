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Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü

Erzurum'da yaşayan Murat Kars ile Bakü'de yaşayan Aynure Zeynalova koronavirüs nedeniyle bir araya gelemeyince nişanı internet üzerinden yaptı. İki ülke arasındaki sanal nişan gerçeğini aratmadı.
 26 Mart 2021 17:20
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Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü

Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yapan Murat Kars, 2 yıl önce şehri ziyarete gelen Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Aynura Zeynelova ile tanıştı. Evlilik kararı veren çift, bir süre pandeminin sona ermesini bekledi. Pandeminin devam etmesi sebebiyle Murat Kars ve Aynura Zeynelova, internet üzerinden nişan yapma kararı aldı. Kız tarafı Bakü'de yaşayan Zeynelova'nın evinde toplanırken, erkek tarafı Murat Kars'ın Erzurum'daki evinde buluştu. Online nikaha gelemeyenlere ise nişan törenini takip edebilmeleri için bağlantı linkleri verildi.

İnternet ortamında buluşmanın sağlanmasının ardından nikah törenine geçildi. Genç çiftin evlilik için bir kez daha ailelerinin önünde kararlarını açıklamasının ardından Zeynelova'nın nişan yüzüğünü anne ve babası, Murat Kars'ın yüzüğünü de Erzurum'daki ailesi taktı. Bağlantı linkleriyle töreni takip eden yakınları alkışlarıyla bu mutluluğa ortak oldu.

Uluslararası sanal nikahla, sevdiğiyle evliliğe giden ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayan Murat Kars, aileler uygun görünce böyle bir adımı attıklarını söyledi. Kentler arası nikah olduğunu ancak uluslararası nikahın belki de ilk kez gerçekleştiğini belirten Murat Kars, "Covid-19 salgını sebebiyle insanların hareketleri kısıtlandı. Ama sanal ortamda böyle bir sıkıntı yok. İnternet üzerinden dersler işleniyor, konferanslar yapılıyor. Bu fikir bize nişan yapabilme düşüncesini de getirdi. Aileler de kabul edince Bakü ve Erzurum'da toplanan ailelerle nişan törenini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Yaz aylarında düğün yapmayı planladıklarını söyleyen Murat Kars, "Ancak düğünü böyle uzaktan online değil yüz yüze yapmayı düşünüyoruz. İnşallah o zamana kadar salgın ortamı kalkar ya da özel bir izin yolu bularak düğünümüzü yüz yüze yapabiliriz" dedi.
DHA
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