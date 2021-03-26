FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|26 Mart 2021 17:38
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Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Arzu A, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.
Savcı, sanığın örgüt mensubu kız öğrencilerden sorumlu sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev aldığını, iki hatta ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti sanık Arzu A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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