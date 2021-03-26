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Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Bodrum öğretmenevi müdür yardımcısı Feyzullah Varol, yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu. Varol'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
 26 Mart 2021 19:10
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Bodrum Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 62 yaşındaki Feyzullah Varol'a ulaşamayan öğretmenevi lojmanı çalışanları, telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonun içeride çaldığını duyan yetkililer, içeri girdiklerinde Varol'u hareketsiz şekilde buldu. Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi. İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
İhlas Haber Ajansı
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