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MHP'nin A Takımı belli oldu

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.
 26 Mart 2021 17:50
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MHP'nin A Takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen merkez yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, MHP'nin yönetimini üstlenecek yeni başkanlık divanı üyeleri yer alırken tartışmalı İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklamalarda vardı.

'İSABETLİ BİR KARAR'

Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi kararına 'isabetli ve hayırlı bir gelişme' dedi.

Kararın iç hukuka ve uluslararası hukuka uygun olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, ''İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle Türkiye'yi karalama, devamlı kötüleme, hatta bir plan dahilinde toplumsal huzursuzluk sarmalını tetikleyip tırmandırma amaç ve arayışlarında yoğunluk gözlenmektedir. İstanbul Sözleşmesi hakkında derli toplu fikir sahibi olmayan kişi ya da kesimlerin bir kaşık suda fırtına koparma gayretkeşlikleri hem sorumsuzluk, hem de maksatlıdır'' dedi.

MHP'DE A TAKIMI BELLİ OLDU

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Edip Semih Yalçın,

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Feti Yıldız

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Mustafa Kalaycı

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: İsmail Faruk Aksu

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: İsmail Özdemir

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Mevlüt Karakaya;

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Kamil Aydın

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: İzzet Ulvi Yönter

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Sadir Durmaz

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Pelin Yılık

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Yaşar Yıldırım

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı: Filiz Kılıç

13. Parti Genel Sekreterliği: İsmet Büyükataman;

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığı: Tamer Osmanağaoğlu;

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı: Bahadır Bumin Özarslan.
Anadolu Ajansı
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