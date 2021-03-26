Mahkeme, 3+1 kapsamında kadroya alınmayan çalışanı haklı buldu

Olay; Kütahya'da 4/b süresiz sözleşmeli olarak çalışan hemşire İ.K.'nin, 3 yılını doldurduktan sonra 663 No'lu KHK'nın 45/A maddesi gereğince 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin idare tarafından reddedilmesi üzerine yaşandı.

İdarenin bu reddi üzerine Sağlık-Sen üyesi adına Kütahya İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, 4/b sözleşmeli olarak 3 yılını dolduran İ.K.'nın 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin idare tarafından reddedilmesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

Kütahya İdare Mahkemesi, kadroya geçmek için Sağlık-Sen aracılığıyla yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme kararında, hemşire İ.K.'nın 4/b sözleşmeli statüde 3 yılını doldurduğu için yeni personel istihdam modeli olan 3+1 sözleşmeli statüye geçirilmesi gerektiğini ancak bu başvurusunun idare tarafından reddedildiğini, bu durumun hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmetti.

4/b süresiz sözleşmeli çalışanlar için emsal karara imza atan mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasanın 125.maddesi uyarınca davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi gerektiğine de karar verdi.

Genel Başkan Durmuş: Kamuda İstihdam Modeli Kadrolu Olmalı

Kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "4/b süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı hak kayıplarını ve kadro hakkını her defasında gündeme getirmekteyiz. 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine (3+1) tabi çalışanlar, madde hükmü gereği 3 yıllık çalışma sürelerini doldurduktan sonra talepleri üzerine kadroya geçme hakkına sahip iken ne yazık ki bahsi geçen bu hak, 663 no'lu KHK'nın 45A maddesi uygulamaya geçmeden önce atanan, aynı işi yapan ve aynı yerde çalışan süresiz sözleşmeli (4/b) personellere verilmemektedir. Mahkemenin verdiği emsal kararı diğer davalarda da kullanacağız. Biz sözleşmeli istihdam türüne karşı olduğumuzu, sözleşmeliliğin derin yaralara ve hak kayıplarına yol açtığını her platformda dile getiriyoruz. Kamuda istihdam modeli kadrolu olmalı" ifadelerini kullandı.

Durmuş, üniversite hastaneleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 4/b süresiz sözleşmeli çalışanlar, vekil ebe-hemşireler ve kamu dışı aile sağlığı çalışanları içinde kadro mücadelesini sürdürdüklerini dile getirdi.