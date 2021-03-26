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İşitme engelliyi darp eden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli ve ona yardımcı olan 2 kişi tutuklandı.
 26 Mart 2021 18:05
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İşitme engelliyi darp eden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, işitme engelli E.E'yi darbettiği ileri sürülen şüpheli F.K. ile ona yardım eden E.M. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheli F.K. ile diğer zanlılar E.M. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, bu kapsamda zanlıların gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edilmişti.

Şüpheli F.K. ve ona yardım eden zanlılar E.M. ve M.A, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan E.E. memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine, annesinin yanına gitmişti.
Anadolu Ajansı
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