İşitme engelliyi darp eden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı
|26 Mart 2021 18:05
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, işitme engelli E.E'yi darbettiği ileri sürülen şüpheli F.K. ile ona yardım eden E.M. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından şüpheli F.K. ile diğer zanlılar E.M. ve M.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilmişti.
Araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, bu kapsamda zanlıların gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edilmişti.
Şüpheli F.K. ve ona yardım eden zanlılar E.M. ve M.A, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Öte yandan E.E. memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine, annesinin yanına gitmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Başkan 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısında
25 Mart 2021 23:29
|CHP'li İl Başkanının sekreteri şikayetini geri çekince dosya kapandı
25 Mart 2021 23:11
|Hakimin, 'demek ki sana gülümsememek gerek' dediği sanığa 9 yıl hapis
25 Mart 2021 19:46
|Arda Turan'a açılan alacak davasında 'görevsizlik' kararı
25 Mart 2021 19:42
|Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
25 Mart 2021 13:47
|Sokak ortasında eşini döven zanlıya istenen ceza belli oldu
24 Mart 2021 15:31
|Boğaziçi eylemlerine ilişkin Kadıköy'de gösteriye katılanlara dava
24 Mart 2021 14:05
|Eşini öldüren arkadaşına 'adamsın' dedi, gözaltına alındı
24 Mart 2021 13:41
|İple sarkarak girdiği evde eşini öldüren zanlı tutuklandı
23 Mart 2021 17:16
|Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda iki tutuklama
23 Mart 2021 17:01