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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
 26 Mart 2021 18:13
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Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başladığı sarı-lacivertlilerde, ilk idman gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.
Anadolu Ajansı
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