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'Nevruz kutlaması sonrası askerler köy bastı' iddialarına yalanlama

Karlıova Kaymakamlığı: "Köyümüzde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, kaçak elektrik kullanımını engellemek ve arıza bildirimi için sayaçların direklere montaj çalışması çarpıtılarak paylaşılmıştır"
 26 Mart 2021 18:08
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'Nevruz kutlaması sonrası askerler köy bastı' iddialarına yalanlama

Karlıova Kaymakamlığı, nevruz kutlaması sonrası askerlerin Karahamzan köyüne baskın düzenlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Karahamzan köyüne nevruz kutlaması sonrası askerlerce dün ve bugün olmak üzere iki kez baskın düzenlendiği, köyde yakılan nevruz ateşini gerekçe gösteren askerlerin köy meydanına topladığı köylülere küfür ettiği ve hakaretlerde bulunduğu" iddiası üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Köyümüzde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, kaçak elektrik kullanımını engellemek ve arıza bildirimi için sayaçların direklere montaj çalışması çarpıtılarak paylaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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