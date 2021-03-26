Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka ve hasta sayısı düne göre arttı

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
 26 Mart 2021 20:28
+Aa- Yazdır
Vaka ve hasta sayısı düne göre arttı

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1810 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. İlhan: Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi
26 Mart 2021 20:15		 Üşüyen kişiyi mahalle bekçisi montuyla ısıttı
26 Mart 2021 17:23
8 yaşındaki çocuk yağmur altında İstiklal Marşı okudu: İşte o anlar
26 Mart 2021 16:51		 Dünya genelinde ışıklar, iklim krizi için 1 saatliğine kapatılıyor
26 Mart 2021 16:03
Doktor, odasından zorla çıkarıldığını öne sürdüğü videoyu paylaştı
26 Mart 2021 14:23		 'Elektronik ortama aşırı maruz kalma çocuklarda epilepsi riskini artırabilir'
26 Mart 2021 13:30
En çok vaka görülen ilde kırmızı olmayan tek yer mezarlıklar
26 Mart 2021 12:24		 Öğretmenlerin yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında
26 Mart 2021 12:17
İlkokul öğretmeni, Avrasya Tüneli'nde, arabada doğum yaptı
26 Mart 2021 11:47		 Karaciğer dokusu verdiği bebeğin 'ikinci annesi' oldu
26 Mart 2021 11:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:50 - Öğretmenlerden bedensel engelli öğrenciye tekerlekli sandalye20:45 - Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak20:38 - İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder20:29 - MHP'de 'A takımı' belirlendi: 5 isim liste dışı20:28 - Vaka ve hasta sayısı düne göre arttı20:15 - Prof. İlhan: Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi
20:03 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Kadına Değer' diye bir platform oluşturuyoruz19:59 - AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi19:49 - Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi19:40 - Bu ilçede 124 okulun 102'sinde yüz yüze eğitime ara verildi19:34 - Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması19:29 - Kahramanmaraş'ta en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira oldu
19:26 - Honda, Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandırıyor19:15 - AK Partili Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama19:10 - Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu19:09 - Bakan Varank'tan Getir'in 'unicorn' olmasına ilişkin açıklama19:08 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
19:04 - AB, tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
Torpilin böylesi... Belediye Başkanı 17 akrabasını işe almış
Erdoğan: Mayıs, Haziran gibi bu iş bitsin istiyoruz
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çivava 1
lavanta kolonyası 2
en etkilendiğiniz film müzikleri 6
güzar 1
kant 1
ekşimen 1
araz 1
ferforje 1
Kısıtlamalar kalktıktan sonra en çok ne yapmak istersiniz 2
Her Olayı Kayda Alıp Olayı Ben Çektim Havası Saçmalığı 1
SON İLANLAR
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 12 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam