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Adana Valiliğinden 'Karataş'taki deniz kirliliğine' ilişkin açıklama

Adana Valiliği: "Kirliliğe neden olan atıkların kimyasal olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir"
 26 Mart 2021 18:29
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Adana Valiliğinden 'Karataş'taki deniz kirliliğine' ilişkin açıklama

Adana Valiliği, Karataş ilçesinde deniz kirliliğine neden olan atıkların kimyasal olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde saat 15.00 sıralarında deniz kirliliği yaşandığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği, gerekli araştırma ve incelemenin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesince analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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