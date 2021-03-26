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Yerli aşı değerlendirme toplantısı'ndan yeni karar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.
 26 Mart 2021 18:43
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'nda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Covid-19 pandemisinin ortadan kaldırılması ve salgın sürecinin kontrol altına alınması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlar da katıldı.

Toplantıda, "İlk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması, Faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilmesi" kararları alındı.
Anadolu Ajansı
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